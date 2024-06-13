«Ливерпуль» включил Йоро из «Лилля» в свой шорт-лист

Защитник «Лилля» Лени Йоро может продолжить карьеру в Англии, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, на 18-летнего француза претендует «Ливерпуль», который включил игрока в шорт-лист. Также на защитника претендует «Манчестер Юнайтед» и «Реал».

В сезоне-2023/24 Йоро провел 44 матча, в которых забил 3 гола. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.