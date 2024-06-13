Символическая сборная самых дорогих молодых игроков Евро 2024
Полузащитник «Реала» и сборной Англии Джуд Беллингем возглавил рейтинг самых сорогих молодых игроков Евро 2024, по данным портала Transfermarkt.de. Его стоимость составляет 180 миллионов евро. Также в числе самых дорогих молодых футболистов Джамал Мусиала, Германия (120 миллионов евро), Флориан Вирц, Германия (130 миллионов евро) и другие.
«СЭ» публикует символическую сборную самых дорогих молодых игроков на Евро 2024 по версии Transfermarkt.de.
Символическая сборная самых дорогих молодых игроков Евро 2024
- Джамал Мусиала, Германия — 120 миллионов евро.
- Расмус Хейлунн, Дания — 63 миллиона евро.
- Флориан Вирц, Германия — 130 миллионов евро.
- Хави Симонс, Нидерланды — 80 миллионов евро.
- Нуну Мендеш, Португалия — 55 миллионов евро.
- Эдуарду Камавинга, Франция — 100 миллионов евро.
- Зено Дебаст, Бельгия — 18 миллионов евро.
- Антониу Силва, Португалия — 45,00 миллионов евро.
- Джуд Беллингем, Англия — 180 миллионов евро.
- Илья Забарный, Украина — 32 миллиона евро.
- Барт Вербрюгген, Нидерланды — 18 миллионов евро.
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