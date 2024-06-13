«Ньюкасл» подписал Келли из «Борнмута»

Защитник «Борнмута» Ллойд Келли подписал контракт с «Ньюкаслом», сообщается на официальном сайте клуба.

25-летний англичанин подписал долгосрочный контракт и будет выступать под 25-м номером.

Келли выступал за «Борнмут» с июля 2019 года. В сезоне-2023/24 футболист забил 1 гол в 15 матчах за команду во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.