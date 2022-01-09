Рангник недоволен физической формой многих игроков «Манчестер Юнайтед»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник оказался крайне недоволен физической формой многих игроков. Именно этот аспект он считает главной проблемой команды на данный момент, утверждает Daily Mail.
Его тренерский штаб также считает, что физическая подготовка команды хуже, чем ожидалось.
63-летний специалист возглавил «МЮ» в ноябре. Предыдущим местом работы Рангника был московский «Локомотив», в котором он с июня работал руководителем по спорту и развитию.
«Красные дьяволы» после 19 туров занимают седьмое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 31 очко.
Методология
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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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