Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Англия

Криштиану Роналду рассматривает возможность ухода из «Манчестер Юнайтед» по окончании сезона

09:57
Криштиану Роналду. Фото Instagram
Криштиану Роналду. Фото Instagram
Теги:

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду может покинуть команду по окончании сезона.

«Криштиану очень обеспокоен тем, что сейчас происходит в «МЮ». Команду много и часто критикуют, а он знает, что несет ответственность за это, как один из лидеров. Сейчас появилось много проблем, Криштиану чувствует давление и переживает. Он хочет, чтобы его возвращение в «МЮ» стало успешным, но он уже начинает понимать, что выигрывать трофеи с нынешним составом может быть очень непросто. Жорже Мендеш приезжал к нему, они обсуждали нынешнюю ситуацию и рассматривали различные варианты решения проблем. Сейчас не исключен любой вариант развития событий», — приводит The Sun слова источника, близкого к Роналду.

Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» в августе 2021 года, в нынешнем сезоне он забил 14 голов и отдал 3 результативных передачи в 21 матче за «красных дьяволов». Ранее сообщалось, что ряд футболистов команды недоволен нынешней ситуацией и работой с новым главным тренером команды Ральфом Рангником.

«Манчестер Юнайтед» занимает 7-е место в турнирной таблице английской премьер-лиги с 31 очком в 19 матчах.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Рома
Ювентус

П2

20%

2.23

ТБ 2.5

17%

1.93

1X

13%

1.70
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Интер
Лацио

П1

31%

1.46

Обе забьют - да

24%

1.73

ИТБ1 (1.5)

15%

1.45
⚽ Футбол. Испания. Ла лига
Реал 4
Валенсия 1
Матч завершен

Ф1 (-1.5)

23%

2.05

П1

21%

1.38

Обе забьют - да

16%

1.83

Дополнительная информация:

https://www.thesun.co.uk/sport/17263368/man-utd-cristiano-ronaldo-transfer-crisis-talks/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Безумие в скелетоне. Немцы грубо отобрали победу у Третьякова, а наше руководство «не хочет поднимать шум»
Хорошо благоустроились: в ГД указали на рост тарифов в коттеджных поселках
2
Реклама