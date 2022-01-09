Криштиану Роналду рассматривает возможность ухода из «Манчестер Юнайтед» по окончании сезона

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду может покинуть команду по окончании сезона.

«Криштиану очень обеспокоен тем, что сейчас происходит в «МЮ». Команду много и часто критикуют, а он знает, что несет ответственность за это, как один из лидеров. Сейчас появилось много проблем, Криштиану чувствует давление и переживает. Он хочет, чтобы его возвращение в «МЮ» стало успешным, но он уже начинает понимать, что выигрывать трофеи с нынешним составом может быть очень непросто. Жорже Мендеш приезжал к нему, они обсуждали нынешнюю ситуацию и рассматривали различные варианты решения проблем. Сейчас не исключен любой вариант развития событий», — приводит The Sun слова источника, близкого к Роналду.

Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» в августе 2021 года, в нынешнем сезоне он забил 14 голов и отдал 3 результативных передачи в 21 матче за «красных дьяволов». Ранее сообщалось, что ряд футболистов команды недоволен нынешней ситуацией и работой с новым главным тренером команды Ральфом Рангником.

«Манчестер Юнайтед» занимает 7-е место в турнирной таблице английской премьер-лиги с 31 очком в 19 матчах.