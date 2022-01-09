На Рэмзи претендуют два клуба из Англии
Полузащитник «Ювентуса» Аарон Рэмзи может вернуться в АПЛ. На него претендуют «Кристад Пэлас» и «Астон Вилла», сообщает Sky Sports.
Обе команды рассматривают только вариант с арендой 31-летнего игрока сборной Уэльса.
Ранее «Бернли» сделал официальное предложение, но Рэмзи его категорически отверг, так как хочет перейти в более амбициозный клуб.
В этом сезоне Рэмзи сыграл в 5 матчах во всех турнирах и не отметился результативными действиями.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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