Рахим Стерлинг попрощался с «Манчестер Сити» перед трансфером в «Челси»: «Я ухожу мужчиной»
Нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг написал прощальное письмо, в котором обратился к сотрудникам и болельщикам «горожан». Ранее стало известно о переходе форварда в «Челси».
Контракт Стерлинга с синими будет рассчитан до 2027 года с опцией продления еще на сезон.
«Семь сезонов. Одиннадцать крупных трофеев. Это память на всю жизнь.Тренерский штаб, который сыграл важнейшую роль в моем развитии за все эти годы. Мои партнеры, которые для меня больше, чем просто люди, с которыми я выхожу на поле. Все сотрудники, работники офиса. Фанаты, которые постоянно поддерживали команду. Все, кто причастен к «Манчестер Сити» — я не могу сполна выразить мое уважение к вам. Какой же путь мы прошли.
Я благодарен за все взлеты и падения. И падения, с которыми я столкнулся, стали проверкой моих сил и характера. Это позволило мне продемонстрировать лучшую версию себя перед вами. Я приехал в Манчестер в 20 лет, а сегодня ухожу мужчиной. Спасибо за вашу неиссякаемую поддержку. Для меня было честью носить футболку «Манчестер Сити», — написал форвард в соцсетях.
Ранее сообщалось, что «Челси» заплатит за футболиста 45 миллионов фунтов, сумма трансфера может вырасти до 55 миллионов фунтов с учетом бонусов.
В прошлом сезоне Стерлинг забил 17 голов и сделал 9 результативных передач в 47 матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах.
|И
|В
|Н
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|+/-
|О
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1
|Ман. Сити
|0
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|0-0
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2
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|МЮ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Лестер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Кр. Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Саутгемптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|5.08
|22:00
|
Кр. Пэлас – Арсенал
|- : -
|6.08
|14:30
|
Фулхэм – Ливерпуль
|- : -
|6.08
|17:00
|
Борнмут – Астон Вилла
|- : -
|6.08
|17:00
|
Лидс – Вулверхэмптон
|- : -
|6.08
|17:00
|
Ньюкасл – Нот. Форест
|- : -
|6.08
|17:00
|
Тоттенхэм – Саутгемптон
|- : -
|6.08
|19:30
|
Эвертон – Челси
|- : -
|7.08
|16:00
|
Лестер – Брентфорд
|- : -
|7.08
|16:00
|
МЮ – Брайтон
|- : -
|7.08
|18:30
|
Вест Хэм – Ман. Сити
|- : -