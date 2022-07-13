Рахим Стерлинг попрощался с «Манчестер Сити» перед трансфером в «Челси»: «Я ухожу мужчиной»

Нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг написал прощальное письмо, в котором обратился к сотрудникам и болельщикам «горожан». Ранее стало известно о переходе форварда в «Челси».

Контракт Стерлинга с синими будет рассчитан до 2027 года с опцией продления еще на сезон.

«Семь сезонов. Одиннадцать крупных трофеев. Это память на всю жизнь.Тренерский штаб, который сыграл важнейшую роль в моем развитии за все эти годы. Мои партнеры, которые для меня больше, чем просто люди, с которыми я выхожу на поле. Все сотрудники, работники офиса. Фанаты, которые постоянно поддерживали команду. Все, кто причастен к «Манчестер Сити» — я не могу сполна выразить мое уважение к вам. Какой же путь мы прошли.



Я благодарен за все взлеты и падения. И падения, с которыми я столкнулся, стали проверкой моих сил и характера. Это позволило мне продемонстрировать лучшую версию себя перед вами. Я приехал в Манчестер в 20 лет, а сегодня ухожу мужчиной. Спасибо за вашу неиссякаемую поддержку. Для меня было честью носить футболку «Манчестер Сити», — написал форвард в соцсетях.

Ранее сообщалось, что «Челси» заплатит за футболиста 45 миллионов фунтов, сумма трансфера может вырасти до 55 миллионов фунтов с учетом бонусов.

В прошлом сезоне Стерлинг забил 17 голов и сделал 9 результативных передач в 47 матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах.