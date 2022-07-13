Мэйсон Маунт заявил, что хочет продлить контракт с «Челси»

Полузащитник «Челси» Мэйсон Маунт заявил, что намерен продлить контракт с клубом.

«У меня осталось еще 2 года по нынешнему контракту, и я очень счастлив в клубе. Надеюсь, что в ближайшее время мы начнем переговоры по продлению соглашения», — приводит The Athletic слова Маунта.

Маунт — воспитанник «Челси». В прошлом сезоне 23-летний англичанин забил 13 голов и сделал 16 результативных передач в 53 матчах за лондонскую команду во всех турнирах.