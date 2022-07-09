Стало известно, за какую сумму Стерлинг перейдет в «Челси»

Нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг перейдет в «Челси» за 45+10 млн фунтов, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По его информации, соглашение будет действовать до лета 2027 года с возможностью продления на еще один год.

В прошедшем сезоне Стерлинг забил 17 мячей и отдал девять результативных передач в 47 матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.