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Сегодня, 19:15

«Челси» и «Манчестер Сити» оформили все документы для трансфера Стерлинга

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг перейдет в «Челси». Клуб уде оформили все необходимые документы, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Сам футболист успешно прошел медобследование в Лондоне. Теперь он отправится в США, где проводит предсезонное турне «Челси», после чего будет объявлено о трансфере официально.

Контракт Стерлинга с «синими» будет рассчитан до 2027 года с опцией продления еще на сезон.

Ранее сообщалось, что «Челси» заплатит за футболиста 45 миллионов фунтов, сумма трансфера может вырасти до 55 миллионов фунтов с учетом бонусов.

В прошлом сезоне Стерлинг забил 17 голов и сделал 9 результативных передач в 47 матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах.

ФК Манчестер Сити
ФК Челси
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