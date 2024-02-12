Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Мактоминей прокомментировал победу над «Астон Виллой»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Скотт Мактоминей прокомментировал победу над «Астон Виллой» (2:1) в матче 24-го тура АПЛ.

Шотландец забил победный гол на 86-й минуте встречи.

«Пока я в форме и здоров, я могу выходить на поле. Я хочу продолжать делать то, что делал: отдавать все силы ради клуба, как и всегда. Подача Далота была невероятной. Мне просто нужно было подставить голову и убедиться, что мяч полетит в створ.

Хочу продолжать помогать всем, чем смогу, как можно дольше. Спасибо всем ребятам за победу, особенно Харри Магуайру и Рафаэлю Варану — они сыграли на высшем уровне», — приводит официальный сайт «МЮ» слова Мактоминея.

«Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ с 41 очком в 24 матчах.