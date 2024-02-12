Сака — о разгромной победе над «Вест Хэмом»: «Арсенал» почуял кровь и пошел убивать»

Вингер «Арсенала» Букайо Сака, подводя итоги матча 24-го тура АПЛ против «Вест Хэма» (6:0), отметил, что мог забить больше голов в этой встрече.

22-летний футболист оформил дубль в матче с «Вест Хэмом».

«В первом тайме мы вели со счетом 4:0 и могли забить еще больше, в том числе я. Сегодня мы почуяли кровь и пошли убивать», — приводит Sky Sports слова футболиста.

«Арсенал» набрал 52 очка и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии. Команда одержала четыре победы подряд в АПЛ. 17 февраля клуб из Лондона отправится в гости к «Бернли». Матч между командами пройдет в 18.00 по московскому времени.