Футбол
Англия
Новости
Видео Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

12 февраля, 06:02

Эдегор назвал блестящей игру «Арсенал» против «Вест Хэма»

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Полузащитник «Арсенала» Мартин Эдегор оценил игру команды против «Вест Хэма» в 24-м туре АПЛ — 6:0.

«Блестящее выступление, мы доминировали и контролировали все в этом матче. Мы были очень точны перед воротами. Горжусь командой. Сыграть такой матч после игры с «Ливерпулем» — это дорогого стоит. Работаем дальше и не обращаем внимания на результаты других соперников», — цитирует слова Эдегора BBC Sport.

«Арсенал» набрал 52 очка и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии. Команда одержала 4 победы подряд в АПЛ. 17 февраля клуб из Лондона отправится в гости к «Бернли». Матч между командами пройдет в 18.00 по московскому времени.

Мартин Эдегор
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Вест Хэм Юнайтед
0
Читайте также
«Интер» обыграл «Рому» и увеличил шансы на чемпионство в серии А
Джикия выступил с новым заявлением на тему будущего в «Спартаке»
Шольц рассказал об увеличении трат ФРГ на оборону до 2% от ВВП
Кирби заявил о нежелании Байдена отправлять в отставку главу Пентагона
Британский авианосец Prince of Wales отправился на учения НАТО
В Подмосковье помощник машиниста избил группу подростков в электричке
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Мактоминей прокомментировал победу над «Астон Виллой»

Невилл: «Главный конкурент «Манчестер Сити» — «Арсенал», а не «Ливерпуль»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 24 16 6 2 55-23 54
2
 Ман. Сити 23 16 4 3 56-25 52
3
 Арсенал 24 16 4 4 53-22 52
4
 Тоттенхэм 24 14 5 5 51-36 47
5
 Астон Вилла 24 14 4 6 50-32 46
6
 МЮ 24 13 2 9 33-33 41
7
 Ньюкасл 24 11 3 10 51-39 36
8
 Вест Хэм 24 10 6 8 36-42 36
9
 Брайтон 24 9 8 7 43-40 35
10
 Челси 24 10 4 10 41-40 34
11
 Вулверхэмптон 24 9 5 10 37-39 32
12
 Фулхэм 24 8 5 11 33-39 29
13
 Борнмут 23 7 6 10 31-44 27
14
 Брентфорд 23 7 4 12 34-39 25
15
 Кр. Пэлас 24 6 6 12 27-43 24
16
 Нот. Форест 24 5 6 13 30-44 21
17
 Лутон Таун 23 5 5 13 33-45 20
18
 Эвертон 24 8 5 11 26-32 19
19
 Бернли 24 3 4 17 25-50 13
20
 Шеффилд Юн. 24 3 4 17 22-60 13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
10.02 15:30
Ман. Сити – Эвертон
 2 : 0
10.02 18:00
Фулхэм – Борнмут
 3 : 1
10.02 18:00
Ливерпуль – Бернли
 3 : 1
10.02 18:00
Лутон Таун – Шеффилд Юн.
 1 : 3
10.02 18:00
Тоттенхэм – Брайтон
 2 : 1
10.02 18:00
Вулверхэмптон – Брентфорд
 0 : 2
10.02 20:30
Нот. Форест – Ньюкасл
 2 : 3
11.02 17:00
Вест Хэм – Арсенал
 0 : 6
11.02 19:30
Астон Вилла – МЮ
 1 : 2
12.02 23:00
Кр. Пэлас – Челси
 1 : 3
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 16
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 14
Доминик Соланке

Доминик Соланке

Борнмут

 13
П
Киран Триппьер

Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

 10
Олли Уоткинс

Олли Уоткинс

Астон Вилла

 10
Педру Нету

Педру Нету

Вулверхэмптон

 8
И К Ж
Ив Биссума

Ив Биссума

Тоттенхэм Хотспур

 16 1 5
Бубакар Камара

Бубакар Камара

Астон Вилла

 20 1 7
Родри

Родри

Манчестер Сити

 20 1 7
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости