Эдегор назвал блестящей игру «Арсенал» против «Вест Хэма»

Полузащитник «Арсенала» Мартин Эдегор оценил игру команды против «Вест Хэма» в 24-м туре АПЛ — 6:0.

«Блестящее выступление, мы доминировали и контролировали все в этом матче. Мы были очень точны перед воротами. Горжусь командой. Сыграть такой матч после игры с «Ливерпулем» — это дорогого стоит. Работаем дальше и не обращаем внимания на результаты других соперников», — цитирует слова Эдегора BBC Sport.

«Арсенал» набрал 52 очка и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии. Команда одержала 4 победы подряд в АПЛ. 17 февраля клуб из Лондона отправится в гости к «Бернли». Матч между командами пройдет в 18.00 по московскому времени.