Один из самых богатых людей Швейцарии рассказал, что ему предложили купить «Челси»

Один из самых богатых людей Швейцарии Хансйорг Висс сообщил, что ему предложили купить «Челси». 2 марта Роман Абрамович объявил о решении продать клуб.

«Вместе с тремя другими людьми я получил предложение купить «Челси» у Абрамовича. Я должен подождать четыре или пять дней. Абрамович просит слишком много прямо сейчас», — цитирует Висса Blick.

Ранее Абрамович сделал официальное заявление по поводу управления клубом и передал руководство попечителям благотворительного фонда «Челси».