Абрамович передал управление клубом «Челси» попечителям благотворительного фонда

Владелец «Челси» Роман Абрамович передал управление английским футбольным клубом попечителям благотворительного фонда, сообщает ТАСС со ссылкой на релиз пресс-службы лондонского клуба.

«Я всегда принимал решения, исходя из интересов клуба. Я по-прежнему привержен этим ценностям, поэтому сегодня я передаю попечителям благотворительного фонда «Челси» руководство и заботу о клубе. Я считаю, что в настоящее время они находятся в лучшем положении, чтобы заботиться об интересах клуба, игроков, персонала и болельщиков», — сказал Абрамович.

Абрамович приобрел «Челси» в 2003 году примерно за 140 миллионов фунтов стерлингов у предыдущего владельца — англичанина Кена Бейтса.

В 2012-м лондонский клуб впервые в своей истории выиграл Лигу чемпионов, а в 2021-м повторил успех. Также после прихода российского бизнесмена команда пять раз становилась победителем английской премьер-лиги.