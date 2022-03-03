«Ливерпуль» впервые вышел в четвертьфинал Кубка Англии при Юргене Клоппе

«Ливерпуль» обыграл «Норвич» (2:1) в 1/8 финала Кубка Англии и вышел в следующую стадию турнира, пишет Opta.

Отметим, что мерсисайдцы впервые вышли в четвертьфинал Кубка Англии при главном тренере Юргене Клоппе.

Последний раз «Ливерпуль» достигал этой стадии в апреле 2015 года при Брендане Роджерсе.

Клопп возглавляет «Ливерпуль» с октября 2015 года. В АПЛ команда идет на 2 месте, отставая от лидирующего «Манчестер Сити» на 6 очков.