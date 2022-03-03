Клопп прокомментировал выход «Ливерпуля» в 1/4 финала Кубка Англии

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп после победы над «Норвичем» в 1/8 финала Кубка Англии отметил, что игра получилась сложной.

«Это была тяжелая игра, как мы и ожидали. Было 10 замен, поэтому понадобилось немного времени, чтобы адаптироваться. «Норвич» снова начал интенсивно, как и в матче премьер-лиги. Минут через 15 мы успокоили игру, показали очень хороший футбол и забили хорошие голы. «Ливерпуль» контролировал игру.

Это была лучшая игра, которую Такуми провел за «Ливерпуль». Он провел суперигру и представлял постоянную угрозу. Я рад, что он произвел впечатление. Без него мы бы не вышли в четвертьфинал, без него мы бы не вышли в финал Кубка карабао. Супер парень".

Соперник «Ливерпуля» по 1/4 финала определится в результате жеребьевки.