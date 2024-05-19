Роналду — о шансах «Арсенала» на чемпионство: «Они не выиграют чемпионат, о господи»

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду перед боксерским поединком между Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком пообщался с промоутером Фрэнком Уорреном, болеющим за «Арсенал».

Их разговор попал в видеотрансляцию из Эр-Рияда. Уоррен сказал 39-летнему португальцу: «Мы все еще ждем тебя в «Арсенале». Роналду рассмеялся и ответил: «Они не выиграют чемпионат, о господи».

Ранее Роналду играл в Англии за «Манчестер Юнайтед», с которым трижды выигрывал АПЛ (2007, 2008 и 2009).

37 туров «Арсенал» занимает 2-е место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Манчестер Сити» на 2 очка. В заключительном туре лондонская команда сыграет с «Эвертоном», а «Сити» — с «Вест Хэмом».