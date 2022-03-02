Абрамович объявил о решении продать «Челси»

Российский миллиардер Роман Абрамович объявил о продаже футбольного клуба «Челси», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-релиз клуба.

Ранее Абрамович сделал официальное заявление по поводу управления клубом и передал руководство попечителям благотворительного фонда «Челси».

Абрамович владеет «Челси» с 2003 года. За это время синие стали четырехкратными чемпионами Англии, по два раза побеждали в Лиге чемпионов и Лиге Европы, одержали победу в Суперкубке УЕФА, пять раз выиграли Кубок Англии, трижды брали Кубок лиги и дважды одержали победу в Суперкубке Англии.