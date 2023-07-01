«Ньюкасл» объявит о трансфере Тонали в течение 24 часов

«Ньюкасл» официально объявит о трансфере полузащитника «Милана» Сандро Тонали в течение суток, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, сделка по переходу итальянского хавбека в английский клуб была закрыта неделю назад.

«Милан» получит за 23-летнего футболиста 70 миллионов евро и бонусы.

Сообщается, что соглашение будет рассчитано до 2029 года. Зарплата футболиста составит 7 миллионов евро в год.