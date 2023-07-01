«Ньюкасл» объявит о трансфере Тонали в течение 24 часов
«Ньюкасл» официально объявит о трансфере полузащитника «Милана» Сандро Тонали в течение суток, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, сделка по переходу итальянского хавбека в английский клуб была закрыта неделю назад.
«Милан» получит за 23-летнего футболиста 70 миллионов евро и бонусы.
Сообщается, что соглашение будет рассчитано до 2029 года. Зарплата футболиста составит 7 миллионов евро в год.
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3
|МЮ
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Ньюкасл
|0
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|0
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5
|Ливерпуль
|0
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|0
|0
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|0
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6
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|0
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11
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12
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|0
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13
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Бернли
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Шеффилд Юн.
|0
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|0
|0
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|
20
|Лутон Таун
|0
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|11.08
|22:00
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Бернли – Ман. Сити
|- : -
|12.08
|14:30
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Арсенал – Нот. Форест
|- : -
|12.08
|17:00
|
Борнмут – Вест Хэм
|- : -
|12.08
|17:00
|
Брайтон – Лутон Таун
|- : -
|12.08
|17:00
|
Эвертон – Фулхэм
|- : -
|12.08
|17:00
|
Шеффилд Юн. – Кр. Пэлас
|- : -
|12.08
|19:30
|
Ньюкасл – Астон Вилла
|- : -
|13.08
|16:00
|
Брентфорд – Тоттенхэм
|- : -
|13.08
|18:30
|
Челси – Ливерпуль
|- : -
|14.08
|22:00
|
МЮ – Вулверхэмптон
|- : -
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