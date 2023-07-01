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Сегодня, 08:40

Стали известны подробности одного из финансовых нарушений «Манчестер Сити»

Виталий Косик
Корреспондент
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Эмблема «Манчестер Сити».
Фото Global Look Press

«Манчестер Сити» нелегальным путем получил 30 миллионов фунтов стерлингов в сезоне-2012/13, сообщает The Times.

По информации издания, неизвестный человек из Абу-Даби сделал два перевода по 15 миллионов фунтов на счета английской команды.

Платежи были оформлены как спонсорские выплаты от телекоммуникационной компании Etisalat. В УЕФА уверены, что это замаскированные выплаты от владельцев клуба.

Ранее АПЛ обвинила «Манчестер Сити» в 115 финансовых нарушениях. По данным лиги, клуб нарушал правила финансового фейр-плей с сезона-2009/10 по сезон-2017/18.

В случае если вина будет признана, «Манчестер Сити» грозит целый ряд наказаний, в том числе снятие очков или исключение из лиги.

Футбол
ФК Манчестер Сити
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2
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3
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
6
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
7
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
8
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
9
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
10
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
12
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
13
 Вулверхэмптон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Вест Хэм 0 0 0 0 0-0 0
15
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
16
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
17
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
18
 Бернли 0 0 0 0 0-0 0
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