«Челси» предложил 80 миллионов евро за полузащитника «Брайтона» Кайседо

«Челси» сделал новое предложение по трансферу полузащитника «Брайтона» Мойсеса Кайседо, сообщает Evening Standard.

По информации издания, руководство «синих» готово заплатить за переход 21-летнего эквадорского футболиста 80 миллионов евро.

Его контракт с «чайками» рассчитан до лета 2027 года.

В сезоне-2022/23 Кайседо провел 43 матча, в которых забил гол и сделал результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 75 миллионов евро.