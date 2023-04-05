Мерсон хотел бы увидеть Роджерса главным тренером «Челси»
Экс-нападающий «Арсенала» Пол Мерсон заявил, что тренер Брендан Роджерс идеально подходит для замены Грэма Поттера в «Челси».
«Я хотел бы видеть Брендана Роджерса в «Челси»... Я его большой фанат . К сожалению, в Лестере все пошло не так. В футболе все сводится к выбору времени, и давайте будем честными, если бы «Лестер» был там, где сейчас «Брайтон», все призывали бы Роджерса перейти в «Челси».
Роджерс отвечает всем требованиям: он играет в атакующий футбол, он начал свою тренерскую карьеру в «Челси» и знает этот клуб. Болельщики «Челси» зададутся вопросом, почему они должны обращаться к тренеру, которого только что уволил «Лестер». Но если вы посмотрите на общую картину, Роджерс — хороший тренер, который работал в таких топ-клубах, как «Ливерпуль» и «Селтик», выигрывал трофеи в «Лестере», — сказал Мерсон в эфире Sky Sports.
2 апреля «Челси» объявил об увольнении Поттера с поста главного тренера лондонского клуба. В тот же день Роджерс покинул «Лестер». Английский специалист возглавлял команду с февраля 2019 года. После 29 матчей «Челси» с 39 очками занимает одиннадцатое место в таблице чемпионата Англии.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|29
|23
|3
|3
|70-27
|72
|
2
|Ман. Сити
|28
|20
|4
|4
|71-26
|64
|
3
|Ньюкасл
|27
|13
|11
|3
|41-19
|50
|
4
|Тоттенхэм
|29
|15
|5
|9
|53-41
|50
|
5
|МЮ
|27
|15
|5
|7
|41-37
|50
|
6
|Брайтон
|27
|13
|7
|7
|51-34
|46
|
7
|Астон Вилла
|29
|13
|5
|11
|39-40
|44
|
8
|Ливерпуль
|28
|12
|7
|9
|48-33
|43
|
9
|Брентфорд
|28
|10
|13
|5
|46-37
|43
|
10
|Фулхэм
|28
|11
|6
|11
|39-39
|39
|
11
|Челси
|29
|10
|9
|10
|29-30
|39
|
12
|Кр. Пэлас
|29
|7
|9
|13
|24-39
|30
|
13
|Лидс
|29
|7
|8
|14
|38-49
|29
|
14
|Вулверхэмптон
|29
|7
|7
|15
|23-42
|28
|
15
|Вест Хэм
|27
|7
|6
|14
|25-34
|27
|
16
|Эвертон
|29
|6
|9
|14
|23-41
|27
|
17
|Нот. Форест
|29
|6
|9
|14
|24-52
|27
|
18
|Борнмут
|29
|7
|6
|16
|27-57
|27
|
19
|Лестер
|29
|7
|4
|18
|40-51
|25
|
20
|Саутгемптон
|29
|6
|5
|18
|23-47
|23
|12.01
|23:00
|
Фулхэм – Челси
|2 : 1
|18.01
|23:00
|
Кр. Пэлас – МЮ
|1 : 1
|19.01
|23:00
|
Ман. Сити – Тоттенхэм
|4 : 2
|1.03
|22:45
|
Арсенал – Эвертон
|4 : 0
|1.03
|23:00
|
Ливерпуль – Вулверхэмптон
|2 : 0
|15.03
|22:30
|
Саутгемптон – Брентфорд
|0 : 2
|4.04
|21:45
|
Борнмут – Брайтон
|0 : 2
|4.04
|21:45
|
Лидс – Нот. Форест
|2 : 1
|4.04
|21:45
|
Лестер – Астон Вилла
|1 : 2
|5.04
|22:00
|
Вест Хэм – Ньюкасл
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|28
|
|
Гарри Кейн
Тоттенхэм Хотспур
|22
|
|
Айван Тони
Брентфорд
|17
|П
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|13
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|10
|
|
Леандро Троссар
Брайтон, Арсенал
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Каземиру
Манчестер Юнайтед
|19
|2
|5
|
|
Нелсон Семеду
Вулверхэмптон Уондерерс
|27
|1
|9
|
|
Абдулай Дукуре
Эвертон
|19
|1
|5