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Сегодня, 19:05

Мерсон хотел бы увидеть Роджерса главным тренером «Челси»

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Экс-нападающий «Арсенала» Пол Мерсон заявил, что тренер Брендан Роджерс идеально подходит для замены Грэма Поттера в «Челси».

«Я хотел бы видеть Брендана Роджерса в «Челси»... Я его большой фанат . К сожалению, в Лестере все пошло не так. В футболе все сводится к выбору времени, и давайте будем честными, если бы «Лестер» был там, где сейчас «Брайтон», все призывали бы Роджерса перейти в «Челси».

Роджерс отвечает всем требованиям: он играет в атакующий футбол, он начал свою тренерскую карьеру в «Челси» и знает этот клуб. Болельщики «Челси» зададутся вопросом, почему они должны обращаться к тренеру, которого только что уволил «Лестер». Но если вы посмотрите на общую картину, Роджерс — хороший тренер, который работал в таких топ-клубах, как «Ливерпуль» и «Селтик», выигрывал трофеи в «Лестере», — сказал Мерсон в эфире Sky Sports.

2 апреля «Челси» объявил об увольнении Поттера с поста главного тренера лондонского клуба. В тот же день Роджерс покинул «Лестер». Английский специалист возглавлял команду с февраля 2019 года. После 29 матчей «Челси» с 39 очками занимает одиннадцатое место в таблице чемпионата Англии.

Футбол
ФК Лестер
ФК Челси
Брендан Роджерс
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Арсенал 29 23 3 3 70-27 72
2
 Ман. Сити 28 20 4 4 71-26 64
3
 Ньюкасл 27 13 11 3 41-19 50
4
 Тоттенхэм 29 15 5 9 53-41 50
5
 МЮ 27 15 5 7 41-37 50
6
 Брайтон 27 13 7 7 51-34 46
7
 Астон Вилла 29 13 5 11 39-40 44
8
 Ливерпуль 28 12 7 9 48-33 43
9
 Брентфорд 28 10 13 5 46-37 43
10
 Фулхэм 28 11 6 11 39-39 39
11
 Челси 29 10 9 10 29-30 39
12
 Кр. Пэлас 29 7 9 13 24-39 30
13
 Лидс 29 7 8 14 38-49 29
14
 Вулверхэмптон 29 7 7 15 23-42 28
15
 Вест Хэм 27 7 6 14 25-34 27
16
 Эвертон 29 6 9 14 23-41 27
17
 Нот. Форест 29 6 9 14 24-52 27
18
 Борнмут 29 7 6 16 27-57 27
19
 Лестер 29 7 4 18 40-51 25
20
 Саутгемптон 29 6 5 18 23-47 23
Результаты / календарь
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35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
12.01 23:00
Фулхэм – Челси
 2 : 1
18.01 23:00
Кр. Пэлас – МЮ
 1 : 1
19.01 23:00
Ман. Сити – Тоттенхэм
 4 : 2
1.03 22:45
Арсенал – Эвертон
 4 : 0
1.03 23:00
Ливерпуль – Вулверхэмптон
 2 : 0
15.03 22:30
Саутгемптон – Брентфорд
 0 : 2
4.04 21:45
Борнмут – Брайтон
 0 : 2
4.04 21:45
Лидс – Нот. Форест
 2 : 1
4.04 21:45
Лестер – Астон Вилла
 1 : 2
5.04 22:00
Вест Хэм – Ньюкасл
 - : -
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Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 28
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 22
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 17
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 13
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 10
Леандро Троссар

Леандро Троссар

Брайтон, Арсенал

 9
И К Ж
Каземиру

Каземиру

Манчестер Юнайтед

 19 2 5
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 27 1 9
Абдулай Дукуре

Абдулай Дукуре

Эвертон

 19 1 5
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