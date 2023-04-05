Мерсон хотел бы увидеть Роджерса главным тренером «Челси»

Экс-нападающий «Арсенала» Пол Мерсон заявил, что тренер Брендан Роджерс идеально подходит для замены Грэма Поттера в «Челси».

«Я хотел бы видеть Брендана Роджерса в «Челси»... Я его большой фанат . К сожалению, в Лестере все пошло не так. В футболе все сводится к выбору времени, и давайте будем честными, если бы «Лестер» был там, где сейчас «Брайтон», все призывали бы Роджерса перейти в «Челси».

Роджерс отвечает всем требованиям: он играет в атакующий футбол, он начал свою тренерскую карьеру в «Челси» и знает этот клуб. Болельщики «Челси» зададутся вопросом, почему они должны обращаться к тренеру, которого только что уволил «Лестер». Но если вы посмотрите на общую картину, Роджерс — хороший тренер, который работал в таких топ-клубах, как «Ливерпуль» и «Селтик», выигрывал трофеи в «Лестере» , — сказал Мерсон в эфире Sky Sports.

2 апреля «Челси» объявил об увольнении Поттера с поста главного тренера лондонского клуба. В тот же день Роджерс покинул «Лестер». Английский специалист возглавлял команду с февраля 2019 года. После 29 матчей «Челси» с 39 очками занимает одиннадцатое место в таблице чемпионата Англии.