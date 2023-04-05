Лэмпард ведет переговоры с «Челси»

Фрэнк Лэмпард начал переговоры с «Челси», сообщает журналист Джейкоб Стейнберг. Специалист может возглавить лондонский клуб до конца сезона.

Сообщалось, что экс-игрок команды готов несколько месяцев тренировать футболистов «Челси».

По данным источника, стороны ведут переговоры. О возможном назначении 44-летнего специалиста может быть объявлено уже на этой неделе.

Лэмпард возглавлял «Челси» с 2019 по 2021 год, после чего год работал в «Эвертоне». С января он находится без работы.