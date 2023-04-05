Пулишич рассказал об атмосфере в «Челси»

Полузащитник «Челси» Кристиан Пулишич рассказал, чего ждет от оставшейся части сезона АПЛ. По ходу текущего сезона клуб уволили с поста главного тренера Томаса Тухеля и Грэма Поттера.

«Среди футболистов есть некоторые разговоры, но нам нужно объединиться. Нам еще есть за что бороться в этом сезоне. Именно это мы собираемся и сделать», — цитирует Пулишича Football London.

Ранее сообщалось, что футболист может покинуть «Челси» летом 2023 года. На данный момент лондонцы идут на 11-м месте в турнирной таблице.