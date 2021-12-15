В среду, 15 декабря 17-го тура чемпионат Англии «Бернли» на своем поле должен был сыграть против «Уотфорда». Однако игра перенесена из-за вспышки коронавируса в составе гостей, сообщает пресс-служба «Бернли».

Новая дата встречи пока неизвестна.

? We can confirm that tonight's match against Watford has been postponed due to an ongoing Covid outbreak within the opposition squad.



More information to follow. pic.twitter.com/oTA9ftrpFO — Burnley FC (@BurnleyOfficial) December 15, 2021

С 11 набранными баллами «Бернли» находится в зоне вылета, на 18 позиции в турнирной таблице. «Уотфорд» имеет в своем активе на два очка больше, чем у «Бернли» и находится на одну строку в турнирной таблице АПЛ выше.