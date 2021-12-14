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АПЛ: «Челси» — «Эвертон», «Ливерпуль» — «Ньюкасл» и другие матчи 17-го тура

08:45
«Ливерпуль» на своем поле примет «Ньюкасл» в матче 17-го тура АПЛ. Фото instagram.com/liverpoolfc
«Ливерпуль» на своем поле примет «Ньюкасл» в матче 17-го тура АПЛ. Фото instagram.com/liverpoolfc
Теги:
17-й тур чемпионата Англии по футболу.

Матч «Брентфорд» — «Манчестер Юнайтед» был перенесен из-за вспышки коронавируса в составе гостей.

Англия. Премьер-лига. 17-й тур
14 дек, 22:45. Carrow Road (Норвич)
Норвич
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига. 17-й тур
14 дек, 23:00. Etihad Stadium (Манчестер)
Манчестер Сити
Лидс
Англия. Премьер-лига. 17-й тур
15 дек, 22:30. Turf Moor (Бернли)
Бернли
Уотфорд
Англия. Премьер-лига. 17-й тур
15 дек, 22:30. Falmer Stadium (Брайтон)
Брайтон & Хоув
Вулверхэмптон Уондерерс
Англия. Премьер-лига. 17-й тур
15 дек, 22:30. Selhurst Park (Лондон)
Кристал Пэлас
Саутгемптон
Англия. Премьер-лига. 17-й тур
15 дек, 23:00. Emirates Stadium (Лондон)
Арсенал
Вест Хэм Юнайтед
Англия. Премьер-лига. 17-й тур
16 дек, 22:30. King Power Stadium (Лестер)
Лестер
Тоттенхэм Хотспур
Англия. Премьер-лига. 17-й тур
16 дек, 22:45. Stamford Bridge (Лондон)
Челси
Эвертон
Англия. Премьер-лига. 17-й тур
16 дек, 23:00. Anfield (Ливерпуль)
Ливерпуль
Ньюкасл Юнайтед

Все о событиях в английской премьер-лиге можно прочитать в разделе по этой ссылке //
Турнирная таблица чемпионата Англии — здесь

Все матчи английской премьер-лиги можно смотреть в прямом эфире на сайте и в приложении ОККО Спорт

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Сергей Ревенко все материалы автора

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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