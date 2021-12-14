17-й тур чемпионата Англии по футболу.

Матч «Брентфорд» — «Манчестер Юнайтед» был перенесен из-за вспышки коронавируса в составе гостей.

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