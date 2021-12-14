АПЛ: «Челси» — «Эвертон», «Ливерпуль» — «Ньюкасл» и другие матчи 17-го тура
08:45
17-й тур чемпионата Англии по футболу.
Матч «Брентфорд» — «Манчестер Юнайтед» был перенесен из-за вспышки коронавируса в составе гостей.
Все о событиях в английской премьер-лиге можно прочитать в разделе по этой ссылке //
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