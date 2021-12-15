Обамеянг может перейти в «Барселону» зимой

Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг может покинуть команду и перейти в «Барселону», сообщает Diario Sport.

По информации источника, Обамеянг может покинуть «Арсенал» из-за плохих отношений с клубом. Отмечается, что «Барселона» хотела бы подписать футболиста за минимальную сумму.

14 декабря стало известно, что Обамеянг был лишен статуса капитана за нарушение дисциплины.

В текущем сезоне 32-летний габонец провел 15 матче за команду во всех турнирах, забил 7 мячей и отдал 2 результативные передачи. Его контракт с «Арсеналом» рассчитан до 2023 года.