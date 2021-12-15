Обамеянг может перейти в «Барселону» зимой
19:40
Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг может покинуть команду и перейти в «Барселону», сообщает Diario Sport.
По информации источника, Обамеянг может покинуть «Арсенал» из-за плохих отношений с клубом. Отмечается, что «Барселона» хотела бы подписать футболиста за минимальную сумму.
14 декабря стало известно, что Обамеянг был лишен статуса капитана за нарушение дисциплины.
В текущем сезоне 32-летний габонец провел 15 матче за команду во всех турнирах, забил 7 мячей и отдал 2 результативные передачи. Его контракт с «Арсеналом» рассчитан до 2023 года.
Дополнительная информация:
https://www.sport.es/es/noticias/barca/aubameyang-opcion-barca-reforzar-equipo-12985530
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