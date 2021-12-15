Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Англия

Обамеянг может перейти в «Барселону» зимой

19:40
Теги:

Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг может покинуть команду и перейти в «Барселону», сообщает Diario Sport.

По информации источника, Обамеянг может покинуть «Арсенал» из-за плохих отношений с клубом. Отмечается, что «Барселона» хотела бы подписать футболиста за минимальную сумму.

14 декабря стало известно, что Обамеянг был лишен статуса капитана за нарушение дисциплины.

В текущем сезоне 32-летний габонец провел 15 матче за команду во всех турнирах, забил 7 мячей и отдал 2 результативные передачи. Его контракт с «Арсеналом» рассчитан до 2023 года.

Дополнительная информация:

https://www.sport.es/es/noticias/barca/aubameyang-opcion-barca-reforzar-equipo-12985530

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Екатерина Савостина все материалы автора

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Бразильские политики подрались по правилам ММА. Оскорбленный мэр к концу боя еле двигался, но победил
В Польше захотели присоединить Украину и создать империю до Черного моря
1
0
Реклама