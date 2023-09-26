Захарова — объявившим о бойкоте футбольных турниров англичанам: «Исключили сами себя»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на бойкот Англии соревнований под эгидой УЕФА с участием российских футболистов до 17 лет.

Ранее Исполком УЕФА призвал допустить до международных соревнований мужские и женские сборные России этой возрастной категории (U17): команды будут играть без флага, гимна и на нейтральных полях.

«У британских русофобов давно синдром исключительности — на этот раз они исключили себя из честного состязания», — сказала Захарова «СЭ».

26 сентября в УЕФА сообщили, что отстранение взрослых российских команд будет действовать до окончания конфликта на Украине.

Все российские команды отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с конца зимы 2022 года.