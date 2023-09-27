«Брентфорд» на своем поле примет «Арсенал» в матче 1/16 финала Кубка английской лиги в среду, 27 сентября. Игра пройдет на стадионе «Гтек Коммьюнити Стадиум» в Брентфорде, начало — в 21.45 по московскому времени.

Смотреть в прямом эфире и бесплатно видеотрансляцию противостояния «Брентфорд» — «Арсенал» можно будет в соцсети ВКонтакте. Ключевые события встречи Кубка будут доступны в матч-центре «СЭ».

После шести туров команда Микеля Артеты занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ с 14 баллами. «Брентфорд» располагается на 13-й строчке с шестью очками.

«Арсенал» дважды в своей истории выигрывал Кубок английской лиги (1987, 1993).

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