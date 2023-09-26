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Сегодня, 21:49

В Футбольной ассоциации Англии заявили, что не будут играть с командами из России

Руслан Минаев
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Сборная Англии до 17 лет.
Фото Global Look Press

В Футбольной ассоциации Англии (FA) заявили, что национальные команды не будут играть против российских команд.

Сегодня, 26 сентября, исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) предложил руководству организации допустить к участию в международных соревнованиях сборные России до 17 лет.

«Мы не поддерживаем позицию по возвращению России к соревнованиям УЕФА, и наша позиция остается неизменной. Команды Англии не будут играть против России», — сообщает The Times со ссылкой на представителя FA.

Чемпионат Европы среди мужских сборных до 17 лет пройдет с 20 мая по 5 июня 2024 года на Кипре.

Сборная Англии по футболу
Сборная России по футболу
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