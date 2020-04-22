Мане может покинуть «Ливерпуль» из-за Клоппа

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане может покинуть команду, сообщает France Football. Причина — в главном тренере команды Юргене Клоппе.

Немецкий специалист в голосовании за «Золотой мяч"-2019 сделал выбор в пользу Вирджила ван Дейка, а не 28-летнего сенегальца. Мане занял четвертое место.

Ранее сообщалось, что «Реал» заинтересован в его трансфере и готов заплатить 150 миллионов фунтов. Теперь нападающий рассматривает вариант с переходом.

В текущем сезоне Мане провел 26 матчей в АПЛ, в которых забил 14 голов и сделал 7 результативных передач. В 8 встречах Лиги чемпионов форвард отметился двумя голами и ассистом. Его контракт рассчитан до лета 2023 года. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 120 миллионов евро.