Футбол
Англия
Новости
Видео Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 17:21

«Манчестер Юнайтед» сможет играть на «Олд Траффорд», пока на соседней территории будет строиться новый стадион

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

«Манчестер Юнайтед» сможет продолжить играть на «Олд Траффорд», если руководство решит построить новый стадион вместо старого.

Как сообщает The Telegraph, «МЮ» владеет большими участками земли вокруг стадиона и у клуба есть возможность построить новую арену поблизости и продолжать играть на своей существующей площадке.

Ранее стало известно, что один из вариантов реконструкции «Олд Траффорд» это полный снос стадиона и постройка нового. Помимо этого, рассматриваются варианты расширения существующей Южной трибуны, капитальный ремонт остальной части арены, а также полная реконструкция стадиона.

Также сегодня, 15 марта, бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл подтвердил информацию о том, что руководство клуба намерено снести стадион.

«Олд Траффорд» был построен в 1909 году. Сейчас вместимость стадиона составляет 74 994 зрителя.

Источник: https://www.telegraph.co.uk/football/2022/03/14/old-trafford-could-bulldozed-rebuilt-plans-manchester-united/?utm_content=football&utm_medium=Social&utm_campaign=Echobox&utm_source=Twitter#Echobox=1647352493-1
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Я не поехал не из-за политических моментов». Дзюба — о просьбе не вызывать его в сборную России
Дзюба отказался приезжать из-за Украины, где Головин и Миранчук. Что произошло после того, как был объявлен состав сборной России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Руководство «Манчестер Юнайтед» намерено снести «Олд Траффорд» и построить новый стадион
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 29 22 4 3 68-18 70
2
 Ливерпуль 28 20 6 2 73-20 66
3
 Челси 28 17 8 3 57-19 59
4
 Арсенал 26 16 3 7 43-29 51
5
 МЮ 29 14 8 7 48-40 50
6
 Вест Хэм 29 14 6 9 48-36 48
7
 Вулверхэмптон 29 14 4 11 29-23 46
8
 Тоттенхэм 27 14 3 10 42-35 45
9
 Астон Вилла 28 11 3 14 41-39 36
10
 Саутгемптон 29 8 11 10 36-45 35
11
 Кр. Пэлас 29 7 13 9 39-38 34
12
 Лестер 26 9 6 11 40-45 33
13
 Брайтон 28 7 12 9 26-34 33
14
 Ньюкасл 28 7 10 11 32-48 31
15
 Брентфорд 29 8 6 15 32-45 30
16
 Лидс 29 6 8 15 31-65 26
17
 Эвертон 26 6 4 16 28-47 22
18
 Уотфорд 29 6 4 19 29-55 22
19
 Бернли 27 3 12 12 22-38 21
20
 Норвич 29 4 5 20 18-63 17
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
10.12 23:00
Брентфорд – Уотфорд
 2 : 1
11.12 15:30
Ман. Сити – Вулверхэмптон
 1 : 0
11.12 18:00
Арсенал – Саутгемптон
 3 : 0
11.12 18:00
Ливерпуль – Астон Вилла
 1 : 0
11.12 18:00
Челси – Лидс
 3 : 2
11.12 20:30
Норвич – МЮ
 0 : 1
12.12 17:00
Бернли – Вест Хэм
 0 : 0
12.12 17:00
Лестер – Ньюкасл
 4 : 0
12.12 19:30
Кр. Пэлас – Эвертон
 3 : 1
16.03 22:30
Брайтон – Тоттенхэм
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 20
Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

Манчестер Юнайтед

 12
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 12
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 7
Рис Джеймс

Рис Джеймс

Челси

 6
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 22 1 3
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 16 1 6
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 15 1 5
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости