«Манчестер Юнайтед» сможет играть на «Олд Траффорд», пока на соседней территории будет строиться новый стадион

«Манчестер Юнайтед» сможет продолжить играть на «Олд Траффорд», если руководство решит построить новый стадион вместо старого.

Как сообщает The Telegraph, «МЮ» владеет большими участками земли вокруг стадиона и у клуба есть возможность построить новую арену поблизости и продолжать играть на своей существующей площадке.

Ранее стало известно, что один из вариантов реконструкции «Олд Траффорд» это полный снос стадиона и постройка нового. Помимо этого, рассматриваются варианты расширения существующей Южной трибуны, капитальный ремонт остальной части арены, а также полная реконструкция стадиона.

Также сегодня, 15 марта, бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл подтвердил информацию о том, что руководство клуба намерено снести стадион.

«Олд Траффорд» был построен в 1909 году. Сейчас вместимость стадиона составляет 74 994 зрителя.