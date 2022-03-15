Руководство «Манчестер Юнайтед» намерено снести «Олд Траффорд» и построить новый стадион

Стадион футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» «Олд Траффорд» могут снести и построить новый, сообщает The Telegraph.

По данным источника, это один из вариантов реконструкции арены и руководство в скором времени может выбрать компании, которые будут отвечать за реконструкцию.

В случае сноса стадиона «Манчестер Юнайтед» планирует построить новый на 90 тысяч мест. Также на территории появится малая арена для игр женской команды и академии.

Строительство нового стадиона может занять 2-3 года, однако у «МЮ» нет альтернативного поля для проведения домашних игр.

Помимо снова, рассматриваются варианты расширения существующей Южной трибуны, капитальный ремонт остальной части арены, а также полная реконструкция стадиона.

«Олд Траффорд» был построен в 1909 году. Сейчас вместимость стадиона составляет 74 994 зрителя.