Каррагер назвал игроков «Эвертона» «позорищем»

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер резко отозвался о футболистах «Эвертона».

«С «Эвертоном» все дело в том, что игроки команды — полное позорище. Вы можете говорить о том, что Лэмпард только пришел, можете вспомнить Рафаэля Бенитеса. Это два совершенно разных по стилю тренера. У них был Анчелотти, Бенитес, Куман, Марку Силва. У них были все, о ком только можно подумать. Даже похоже на ситуацию в «Манчестер Юнайтед». Неважно кто вас тренирует — это все равно не работает», — цитирует Каррагера Sky Sports.

«Эвертон» с 22 очками занимает 17-е место в турнирной таблице АПЛ. Столько же на счету находящегося в зоне вылета «Уотфорда», но у команды Лэмпарда три матча в запасе.