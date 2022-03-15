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Сегодня, 16:35

Невилл подтвердил, что «МЮ» хочет снести «Олд Траффорд» и построить новый стадион

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл подтвердил информацию о том, что руководство клуба намерено снести стадион «Олд Траффорд».

«На самом деле я думаю, что это был бы правильный ход. Я думаю, что будет лучше построить новый суперстадион, чем тратить деньги на модернизацию «Олд Траффорд». Я действительно думаю, что «Манчестер Юнайтед» всегда должен быть в авангарде стадионов и иметь лучшие условия, ведь сейчас он отстал», — приводит слова Невилла SportBible со ссылкой на его прямой эфир в Instagram.

«Олд Траффорд» был построен в 1909 году. Сейчас вместимость стадиона составляет 74 994 зрителя. «МЮ» не играл на «Олд Траффорд» с 1941 по 1949 годы, когда стадион был разрушен в результате бомбардировки в ходе Второй мировой войны.

Гари Невилл
ФК Манчестер Юнайтед
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2
 Ливерпуль 28 20 6 2 73-20 66
3
 Челси 28 17 8 3 57-19 59
4
 Арсенал 26 16 3 7 43-29 51
5
 МЮ 29 14 8 7 48-40 50
6
 Вест Хэм 29 14 6 9 48-36 48
7
 Вулверхэмптон 29 14 4 11 29-23 46
8
 Тоттенхэм 27 14 3 10 42-35 45
9
 Астон Вилла 28 11 3 14 41-39 36
10
 Саутгемптон 29 8 11 10 36-45 35
11
 Кр. Пэлас 29 7 13 9 39-38 34
12
 Лестер 26 9 6 11 40-45 33
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 Брайтон 28 7 12 9 26-34 33
14
 Ньюкасл 28 7 10 11 32-48 31
15
 Брентфорд 29 8 6 15 32-45 30
16
 Лидс 29 6 8 15 31-65 26
17
 Эвертон 26 6 4 16 28-47 22
18
 Уотфорд 29 6 4 19 29-55 22
19
 Бернли 27 3 12 12 22-38 21
20
 Норвич 29 4 5 20 18-63 17
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10.12 23:00
Брентфорд – Уотфорд
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11.12 15:30
Ман. Сити – Вулверхэмптон
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11.12 18:00
Арсенал – Саутгемптон
 3 : 0
11.12 18:00
Ливерпуль – Астон Вилла
 1 : 0
11.12 18:00
Челси – Лидс
 3 : 2
11.12 20:30
Норвич – МЮ
 0 : 1
12.12 17:00
Бернли – Вест Хэм
 0 : 0
12.12 17:00
Лестер – Ньюкасл
 4 : 0
12.12 19:30
Кр. Пэлас – Эвертон
 3 : 1
16.03 22:30
Брайтон – Тоттенхэм
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Мохамед Салах

Ливерпуль

 20
Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

Манчестер Юнайтед

 12
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 12
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 7
Рис Джеймс

Рис Джеймс

Челси

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И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 22 1 3
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Манчестер Юнайтед

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