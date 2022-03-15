Невилл подтвердил, что «МЮ» хочет снести «Олд Траффорд» и построить новый стадион

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл подтвердил информацию о том, что руководство клуба намерено снести стадион «Олд Траффорд».

«На самом деле я думаю, что это был бы правильный ход. Я думаю, что будет лучше построить новый суперстадион, чем тратить деньги на модернизацию «Олд Траффорд». Я действительно думаю, что «Манчестер Юнайтед» всегда должен быть в авангарде стадионов и иметь лучшие условия, ведь сейчас он отстал», — приводит слова Невилла SportBible со ссылкой на его прямой эфир в Instagram.

«Олд Траффорд» был построен в 1909 году. Сейчас вместимость стадиона составляет 74 994 зрителя. «МЮ» не играл на «Олд Траффорд» с 1941 по 1949 годы, когда стадион был разрушен в результате бомбардировки в ходе Второй мировой войны.