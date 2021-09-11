Дубль Роналду помог «Манчестер Юнайтед» обыграть «Ньюкасл»
«Манчестер Юнайтед» победил «Ньюкасл» (4:1) в матче четвертого тура чемпионата Англии.
Форвард «МЮ» Криштиану Роналду провел первый матч после возвращения команду. Он сделал дубль в этой игре. Также дальним ударом забил его соотечественник Бруну Фернандеш, а в концовке забил Джесси Лингард. У «Ньюкасла» отличился Хавьер Манкильо.
36-летний Роналду ранее перешел из «Ювентуса». Сегодня он забил свой 85-й и 86-й гол в премьер-лиге.
«Манчестер Юнайтед» набрал 10 очков и вышел на первое место в турнирной таблице. У «Ньюкасла» одно очко и 19-е место.
Чемпионат Англии. Премьер-лига
4-й тур
«Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл» — 4:1 (1:0)
Голы: Криштиану Роналду, 45+2 (1:0). Манкильо, 56 (1:1). Криштиану Роналду, 62 (2:1). Бруну Фернандеш, 80 (3:1). Лингард, 90+2 (4:1).
«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Варан, Шоу, Магуайр, Ван-Биссака, Погба, Матич, Бруну Фернандеш (ван де Бек, 85), Криштиану Роналду, Санчо (Лингард, 66), Гринвуд (Марсьяль, 85).
«Ньюкасл»: Вудмен, Кларк (Льюис, 84), Ритчи, Манкильо (Мерфи, 77), Ласкеллес, Хэйден, Альмирон, Уиллок (Хендрик, 86), Лонгстафф, Сен-Максимен, Жоэлинтон.
Предупреждение: Погба, 60.
Судья: Тэйлор.
11 сентября. Манчестер. Стадион «Олд Траффорд».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю