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Дубль Роналду помог «Манчестер Юнайтед» обыграть «Ньюкасл»

18:49
Криштиану Роналду. Фото Reuters
Криштиану Роналду. Фото Reuters
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«Манчестер Юнайтед» победил «Ньюкасл» (4:1) в матче четвертого тура чемпионата Англии.

Форвард «МЮ» Криштиану Роналду провел первый матч после возвращения команду. Он сделал дубль в этой игре. Также дальним ударом забил его соотечественник Бруну Фернандеш, а в концовке забил Джесси Лингард. У «Ньюкасла» отличился Хавьер Манкильо.

36-летний Роналду ранее перешел из «Ювентуса». Сегодня он забил свой 85-й и 86-й гол в премьер-лиге.

«Манчестер Юнайтед» набрал 10 очков и вышел на первое место в турнирной таблице. У «Ньюкасла» одно очко и 19-е место.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

4-й тур

«Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл» — 4:1 (1:0)

Голы: Криштиану Роналду, 45+2 (1:0). Манкильо, 56 (1:1). Криштиану Роналду, 62 (2:1). Бруну Фернандеш, 80 (3:1). Лингард, 90+2 (4:1).

«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Варан, Шоу, Магуайр, Ван-Биссака, Погба, Матич, Бруну Фернандеш (ван де Бек, 85), Криштиану Роналду, Санчо (Лингард, 66), Гринвуд (Марсьяль, 85).

«Ньюкасл»: Вудмен, Кларк (Льюис, 84), Ритчи, Манкильо (Мерфи, 77), Ласкеллес, Хэйден, Альмирон, Уиллок (Хендрик, 86), Лонгстафф, Сен-Максимен, Жоэлинтон.

Предупреждение: Погба, 60.

Судья: Тэйлор.

11 сентября. Манчестер. Стадион «Олд Траффорд».

Манчестер Юнайтед — Ньюкасл Юнайтед

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Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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  • Footboom
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  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
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  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
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  • keepscore.ru
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Евгений Петров все материалы автора

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