Никола Влашич дебютировал за «Вест Хэм»
Бывший полузащитник ЦСКА Никола Влашич дебютировал в составе «Вест Хэма».
23-летний хорват заменил Саида Бенрама на 63-й минуте матча 4-го тура АПЛ против «Саутгемптона» (0:0) и не отличился результативными действиями.
Our first change of the match sees Vlasic make his first appearance for the Club!@Scope_Markets | #SOUWHU 0-0 (63) pic.twitter.com/G5NNUtvDZc— West Ham United (@WestHam) September 11, 2021
Влашич перешел в «Вест Хэм» из ЦСКА в конце августа 2021 года, портал Transfermarkt.com оценивает сумму сделки в 30 миллионов евро.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю