«Манчестер Сити» проведет переговоры о продлении контракта с Гвардиолой

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«Манчестер Сити» готов продлить контракт с главным тренером Хосепом Гвардиолой. Стороны проведут переговоры в ближайшее время, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Гвардиола активно обсуждает с руководством летние трансферы и планирует «выстраивать долгосрочный проект».

Действующее соглашение 51-летнего специалиста с «Сити» истекает летом 2023 года.

Гвардиола возглавил «Манчестер Сити» 2016 году. Испанский тренер выиграл с клубом 10 трофеев, включая три титула чемпиона Англии.