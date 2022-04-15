Тухель извинился перед Галлахером за запрет сыграть против «Челси»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель извинился перед полузащитником Конором Галлахером, которому «синие» не разрешили сыграть за «Кристал Пэлас» в полуфинале Кубка Англии.

«Несколько недель назад мы случайно встретились в ресторане и обсудили эту тему. Я извинился, потому что знаю, какой он боец, и мне он очень нравится. Я очень хорошо знаю его характер, и для меня было удовольствием поработать с ним в предсезонный период.

Я полностью понимаю, что Патрик Виейра и сам Конор расстроены, но в момент заключения арендного соглашения были установлены правила, и мы не хотим пострадать от их изменения», — цитирует Тухеля The Telegraph.

Именно «Пэлас», который арендует Галлахера в этом сезоне, является соперником «Челси» по 1/2 финала Кубка Англии, и в преддверии воскресного матча на «Уэмбли» «орлы» попросили «синих» разрешить Конору сыграть в нем. Однако «Челси» ответил отказом.