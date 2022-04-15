Аспиликуэта рассчитывает, что «Челси» отпустит его в «Барселону» летом

Защитник «Челси» Сесар Аспиликуэта не оставляет надежды летом перейти в «Барселону». Он ведет переговоры, чтобы английский клуб отпустил его, сообщает Sport.es.

Ранее появилась информация, что в соглашении между 32-летним защитником и «Челси», которое истекает летом, прописана опция продления сотрудничества еще на сезон. Она активируется при достижении определенного количества проведенных матчей.

Несмотря на то что точное количество игр, от которого зависит будущее испанца в «Челси», неизвестно, предполагается, что он либо уже достиг этого показателя, либо близок к нему.

В этом сезоне Аспиликуэта провел 35 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола и сделал столько же голевых передач.