«Манчестер Сити» предложил «Челси» 25 миллионов фунтов стерлингов за Ковачича

«Манчестер Сити» сделал «Челси» предложение по полузащитнику Матео Ковачичу, сообщает The Athletic.

По информации источника, «горожане» предложили за 29-летнего хорвата 25 миллионов фунтов стерлингов. Контракт Ковачича с «Челси» истекает летом следующего года.

В прошедшем сезоне полузащитник провел за лондонцев 37 матчей во всех турнирах, забил 2 мяча и сделал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 38 миллионов евро.