Сон Хын Мин — об интересе из Саудовской Аравии: «Деньги для меня не имеют значения»

Нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин заявил, что не примет предложение из Саудовской Аравии.

«У меня еще много дел в АПЛ. Деньги для меня сейчас не имеют значения, важна гордость от того, что я играю в футбол, играю в моей любимой лиге», — цитирует корейца журналист Сунгмо Ли.

В сезоне-2022/23 30-летний форвард провел 47 матчей во всех турнирах, забил 14 мячей и отдел 6 результативных передач. Его контракт со «шпорами» рассчитан до лета 2025 года.