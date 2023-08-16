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Сегодня, 17:17

«Ливерпуль» вновь нацелен на подписание Гравенберха, игрок готов уйти в АПЛ

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Ливерпуль» снова хочет подписать полузащитника «Баварии» Райана Гравенберха.

Как сообщает журналист Foot Mercato Санти Ауна, на этой неделе «красные» стали прикладывать активные усилия с целью подписания 21-летнего игрока. Ведутся переговоры с окружением нидерландца. Футболист открыт к продолжению карьеры в АПЛ.

В начале июля сообщалось, что «Ливерпуль» вышел из гонки за Гравенберха.

Полузащитник перешел в «Баварию» из «Аякса» летом 2022 года. Контракт рассчитан до 30 июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 30 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 Гравенберх провел 33 матча во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.

ФК Бавария
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2
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3
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 Фулхэм 1 1 0 0 1-0 3
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 Ньюкасл 1 1 0 0 5-1 3
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 Кр. Пэлас 1 1 0 0 1-0 3
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 Тоттенхэм 1 0 1 0 2-2 1
9
 Брентфорд 1 0 1 0 2-2 1
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 Ливерпуль 1 0 1 0 1-1 1
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 Борнмут 1 0 1 0 1-1 1
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 Шеффилд Юн. 1 0 0 1 0-1 0
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 Нот. Форест 1 0 0 1 1-2 0
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