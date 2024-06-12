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Сегодня, 18:11

Кейн рассказал, что в Германии некоторые симпатизируют сборной Англии

Виктория Кравченко
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Нападающий сборной Англии Гарри Кейн рассказал, какую записку оставил ему полузащитник сборной Германии Томас Мюллер, когда выезжал из отеля в Бланкенхайме.

Именно на этом будет базироваться английская национальная команда во время чемпионата Европы в Германии.

«Томми написал мне, что поле для гольфа здесь отличное, но вот погода не слишком хорошая. Отель потрясающий, выглядит невероятно.

Мне оказали невероятный прием, когда я перешел в «Баварию». С того момента как я поселился в отеле, некоторые сотрудники начали подходить ко мне и здороваться. Не скажу, что они хотят победы Англии, но мне кажется, что теперь, пока я здесь, они немного питают к нам слабость, и это прекрасно», — цитирует Кейна сайт УЕФА.

Вместе футболисты выступают в «Баварии».

Чемпионат Европы-2024 пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии. Англия в группе С сыграет со сборными Дании, Сербии и Словении.

Англичане ранее на Евро один раз занимали второе место (2020) и дважды — третье (1968, 1996).

Гарри Кейн
Томас Мюллер
Сборная Англии по футболу
Сборная Германии по футболу
ФК Бавария
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