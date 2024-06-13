Летом «Зенит» сыграет с «Бешикташем», «Тальересом» и «Црвеной Звездой»

В начале июля «Зенит» планирует провести в Петербурге три контрольных матча, предварительные даты — 2-е, 5-е и 8-е числа.

По данным «СЭ», соперниками чемпионов России должны стать соответственно турецкий «Бешикташ», аргентинский «Тальерес» и сербская «Црвена Звезда».

Команда Сергея Семака начнет тренировочный сбор 27 июня. Первый официальный матч — Суперкубок страны — сине-бело-голубые проведут 13 июля в Волгограде против «Краснодара».