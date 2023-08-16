Новичок «Арсенала» Тимбер порвал крестообразные связки

Защитник «Арсенала» Юрриен Тимбер выбыл на долгое время из-за травмы колена.

Как сообщается на официальном сайте клуба, у 22-летнего игрока диагностировано повреждение передней крестообразной связки правого колена. Он перенесет операцию в ближайшие дни, восстановление займет долгое время.

Тимбер получил травму в матче с «Ноттингем Форест» (2:1) в первом туре АПЛ.

Защитник стал игроком «Арсенала» этим летом, подписав долгосрочный контракт.