Новичок «Арсенала» Тимбер порвал крестообразные связки
Защитник «Арсенала» Юрриен Тимбер выбыл на долгое время из-за травмы колена.
Как сообщается на официальном сайте клуба, у 22-летнего игрока диагностировано повреждение передней крестообразной связки правого колена. Он перенесет операцию в ближайшие дни, восстановление займет долгое время.
Тимбер получил травму в матче с «Ноттингем Форест» (2:1) в первом туре АПЛ.
Защитник стал игроком «Арсенала» этим летом, подписав долгосрочный контракт.
Источник: ФК Арсенал
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|
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|1
|
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|0
|1
|0
|1-1
|1
|
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|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
|
15
|Вулверхэмптон
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|
16
|Шеффилд Юн.
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|
17
|Нот. Форест
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
18
|Лутон Таун
|1
|0
|0
|1
|1-4
|0
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|1
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|18.08
|21:45
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Нот. Форест – Шеффилд Юн.
|- : -
|19.08
|17:00
|
Фулхэм – Брентфорд
|- : -
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|17:00
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Ливерпуль – Борнмут
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|
Лутон Таун – Бернли
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|19.08
|17:00
|
Вулверхэмптон – Брайтон
|- : -
|19.08
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Ньюкасл Юнайтед
|2
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Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
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Тоттенхэм Хотспур
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|1
|И
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|Ж
|
|
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Бернли
|1
|1
|0
|
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Райан Аит Нури
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Ола Айна
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