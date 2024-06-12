«Манчестер Юнайтед» может продлить контракт с тен Хагом до 2027 года

Руководство «Манчестер Юнайтед» планирует продлить контракт с главным тренером команды Эриком тен Хагом, утверждает The Telegraph.

По данным источника, стороны провели предварительные переговоры и решили продолжить сотрудничество. Новое соглашение тен Хага с клубом будет рассчитано до лета 2027 года.

Тен Хаг возглавляет «Манчестер Юнайтед» с лета 2022 года. В минувшем сезоне манкунианцы финишировали на восьмом месте в турнирной таблице АПЛ и стали победителями Кубка Англии.