Силва дал устное согласие на подписание нового контракта с «Манчестер Сити»

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва дал устное согласие на подписание нового контракта с клубом, сообщает в своем Twitter-аккаунт инсайдер Фабрицио Ромао.

По данным источника, 29-летний игрок уже официально подтвердил свое решение руководству. «Сити» ожидает, что португалец подпишет контракт до конца следующей недели. Новое соглашение будет действовать до июня 2026 года.

Действующий контракт Силвы рассчитан до 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 80 миллионов евро. В сезоне-2023/24 он сыграл 2 матча и не отметился результативными действиями.