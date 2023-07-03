«Ливерпуль» вышел из гонки за Гравенберха

«Ливерпуль» больше не претендует на полузащитника «Баварии» Райана Гравенберха, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

По информации источника, мерсисайдцы намерены сосредоточиться на переговорах по трансферу полузащитника «Саутгемптона» Ромео Лавии.

Гравенберх перешел в «Баварию» из «Аякса» летом 2022 года. Контракт 21-летнего голландца рассчитан до 30 июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 Гравенберх провел 33 матча во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.