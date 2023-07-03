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Сегодня, 20:44

«Ливерпуль» вышел из гонки за Гравенберха

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Ливерпуль» больше не претендует на полузащитника «Баварии» Райана Гравенберха, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

По информации источника, мерсисайдцы намерены сосредоточиться на переговорах по трансферу полузащитника «Саутгемптона» Ромео Лавии.

Гравенберх перешел в «Баварию» из «Аякса» летом 2022 года. Контракт 21-летнего голландца рассчитан до 30 июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 Гравенберх провел 33 матча во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.

Футбол
ФК Бавария
ФК Ливерпуль
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